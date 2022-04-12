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Понял, что всегда любил: Чимин признался в чувствах к Чонгуку

Понял, что всегда любил: Чимин признался в чувствах к Чонгуку

В последнее время АРМИ только и делают, что обсуждают Чонгука (Jungkook), Ви (V) и их свадьбу. По некоторым данным, ребята уже расписались, но пока не стали об этом никому сообщать.

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