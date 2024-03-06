ВС России выбивают ВСУ из Ивановского на пути к Часову Яру, противник вводит в бой резервы

Российские войска продолжают давить на ВСУ практически по всей линии боевого соприкосновения, ожесточенные бои идут под Авдеевкой и под Артемовском, где наши подразделения прорываются к Часову Яру, являющемуся одним из основных узлов обороны украинской армии.