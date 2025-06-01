Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Россия уже давно готова!!! И начнут с Берлина!Как будет выгляде...
  • Mikhail Stepanov
    Жидобандеровец кокаина опять перенюхал?Русским, чтобы по...
  • Mikhail Stepanov
    Да ничего! Похрен, что с ними потом будет!Генерал Ивашов: Л...

Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх