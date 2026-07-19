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Всего два доллара. Копеечная деталь сделала российские дроны неуязвимыми

Всего два доллара. Копеечная деталь сделала российские дроны неуязвимыми

Как сообщает украинский военный советник, на недорогие ударные беспилотники "Молния" стали ставить обычный магнитный компас.

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Комментарии
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ог
олег годисов
&quot;Болтун- находка для шпиона!&quot; Во время ВОВ за такую статью автора бы осудили за предательство... Если технические решения наших инженеров и бойцов дают преимущество - их надо скрывать как можно дольше, а не рассказывать всенародно - это секреты и НОУ-ХАУ. Теперь, уверен, через короткое время это же решение будет применено и на украинских дронах и против наших городов. ВСУ скажут вам спасибо, автор!
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2 м.