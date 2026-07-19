Всего два доллара. Копеечная деталь сделала российские дроны неуязвимыми

ог

олег годисов

"Болтун- находка для шпиона!" Во время ВОВ за такую статью автора бы осудили за предательство... Если технические решения наших инженеров и бойцов дают преимущество - их надо скрывать как можно дольше, а не рассказывать всенародно - это секреты и НОУ-ХАУ. Теперь, уверен, через короткое время это же решение будет применено и на украинских дронах и против наших городов. ВСУ скажут вам спасибо, автор!