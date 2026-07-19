Как сообщает украинский военный советник, на недорогие ударные беспилотники "Молния" стали ставить обычный магнитный компас.
Всего два доллара. Копеечная деталь сделала российские дроны неуязвимыми
Комментарии
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ог
олег годисов
"Болтун- находка для шпиона!" Во время ВОВ за такую статью автора бы осудили за предательство... Если технические решения наших инженеров и бойцов дают преимущество - их надо скрывать как можно дольше, а не рассказывать всенародно - это секреты и НОУ-ХАУ. Теперь, уверен, через короткое время это же решение будет применено и на украинских дронах и против наших городов. ВСУ скажут вам спасибо, автор!
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