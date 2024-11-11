Коридору «Север – Юг» пора «прирастать» Ираком и Турцией?

Если верить официальной информации, международный транспортный коридор «Север – Юг» третий год подряд наращивает грузооборот, но в то де время сталкивается с серьёзными проблемами, обсуждавшимися, в частности, участниками недавней конференции «Транслогистика Санкт-Петербург 2024».
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