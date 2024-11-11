БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    щенок, ты часто читаешь надписи на заборах? а за заборы заглядывал? совпадения предметов за забором с надписями на за...10 ноября - день ...
  • ВераВерная
    Я разберусь, да? Что мне читать, где и когда. А вы в своём племени командуйте, с индейцами-то оно попроще будет.Понять и не прощать
  • Вячеслав Денисов
    И здесь он прав! А наши жулики и воры присосались к этому договору, чтобы вредить России с выгодой для себя лично!«Этот договор – у...

Коридору «Север – Юг» пора «прирастать» Ираком и Турцией?

Коридору «Север – Юг» пора «прирастать» Ираком и Турцией?

Если верить официальной информации, международный транспортный коридор «Север – Юг» третий год подряд наращивает грузооборот, но в то де время сталкивается с серьёзными проблемами, обсуждавшимися, в частности, участниками недавней конференции «Транслогистика Санкт-Петербург 2024».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх