Марочко: на Харьковском направлении ВСУ усиливают позиции за счет заключенных

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ усиливают свои позиции на Харьковском направлении за счет мобилизованных заключенных.
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