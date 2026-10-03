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Как выбрать легальную мототехнику для дачи: мопед, скутер, питбайк или эндуро

Как выбрать легальную мототехнику для дачи: мопед, скутер, питбайк или эндуро

Покупка двухколёсной техники для загородной жизни только на первый взгляд кажется простым решением. На деле же за красивыми названиями скрывается целый пласт юридических нюансов, способных превратить удобное средство передвижения в источник постоянных проблем.

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