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Что можно и нельзя делать в праздник Рождества Богородицы 21 сентября

Что можно и нельзя делать в праздник Рождества Богородицы 21 сентября

Что можно и нельзя делать в праздник Рождества Богородицы 21 сентября Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в 21-е сутки сентября прихожане Русской Православной Церкви с огромной радостью отмечают торжество, которое именуется Рождество Пресвятой Богородицы.

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