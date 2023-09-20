Что можно и нельзя делать в праздник Рождества Богородицы 21 сентября Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в 21-е сутки сентября прихожане Русской Православной Церкви с огромной радостью отмечают торжество, которое именуется Рождество Пресвятой Богородицы.