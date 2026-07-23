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Zero Hedge

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Gay Cruise Debacle Proves Liberals Are Deluded About Alliance With Muslims

Gay Cruise Debacle Proves Liberals Are Deluded About Alliance With Muslims

Gay Cruise Debacle Proves Liberals Are Deluded About Alliance With Muslims In a world where "Queers for Palestine" is a real thing and a Muslim communist with an LGBT cabinet is the mayor of the largest city in the US, the far-left vision of total intersectional multiculturalism seems to be in reach.

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