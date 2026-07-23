Gay Cruise Debacle Proves Liberals Are Deluded About Alliance With Muslims In a world where "Queers for Palestine" is a real thing and a Muslim communist with an LGBT cabinet is the mayor of the largest city in the US, the far-left vision of total intersectional multiculturalism seems to be in reach.
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