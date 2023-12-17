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В результате успешного наступления ВС РФ продвинулись по фронту шириной более 2 км южнее Новомихайловки - к Угледару

В результате успешного наступления ВС РФ продвинулись по фронту шириной более 2 км южнее Новомихайловки - к Угледару

Российские войска продолжают успешное наступление в районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР). Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что ВС РФ вошли в это село с нескольких направлений, наиболее интенсивные бои развернулись в северо-восточной части нас.

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