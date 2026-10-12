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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» о 100-летии со дня рождения Симоняна: «Никита Павлович золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба, отечественного и мирового футбола. Великий спортсмен, человек-эпоха»

« Спартак » почтил память  Никиты Симоняна . Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения бывшего футболиста и тренера московского клуба.

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