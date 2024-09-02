ЕС не убедил союзников снять ограничения с Украины на ракетные удары вглубь территории России

ЕС так и не смогли решить, можно ли наносить Украине удары вглубь российских территорий. 29 августа в Брюсселе прошла неформальная встреча, на которой присутствовали главы МИД стран ЕС, а также Дмитрий Кулеба.
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