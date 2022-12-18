Смейся до слёз

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14 работ уличного художника, который креативно разрисовывает наши серые будни

14 работ уличного художника, который креативно разрисовывает наши серые будни

Уж не знаю, как у Тома Боба с разрешениями на рисование в публичных местах, но получается у него шикарно, весело и со зрителями в количестве более 250 тысяч! Все потому что художник преображает наши серые будни и унылые здания в креативные рисунки.

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