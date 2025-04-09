Задержание бывшего замглавы транспортной безопасности Росморречфлота попало на видео

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ФСБ показала видео задержания бывшего сотрудника Росморречфлота. Об этом сообщает РИА Новости. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в квартиру к бывшему замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.