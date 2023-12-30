Буденный с баяном и пляски под патефон. Как встречали новый 1945 год на даче Сталина в Кунцево

«В ту ночь все напоминало, что война приближается к финишу». Фрагмент из книги Сергея Матвеевича Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» о праздновании Нового 1945 года на ближней даче Иосифа Виссарионовича Сталина.
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