Уровень «Воздушная опасность» введен из-за фиксации беспилотников вблизи границ Липецкой области, службы работают в усиленном режиме, привычный ритм жизни сохраняется.
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