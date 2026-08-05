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Аргументы и Факты

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Эксперт Вураско объяснил, как вернуть деньги после автосписания за подписку

Эксперт Вураско объяснил, как вернуть деньги после автосписания за подписку

Деньги за подписку можно вернуть, если списание произошло после её отмены, рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

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