Эксперт Вураско объяснил, как вернуть деньги после автосписания за подписку

Деньги за подписку можно вернуть, если списание произошло после её отмены, рассказал в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
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