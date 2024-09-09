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Кеннеди-младший: США пытаются навязать военный конфликт России и КНР

Кеннеди-младший: США пытаются навязать военный конфликт России и КНР

Соединенные Штаты активно работают над тем, чтобы развязать военный конфликт в мире. Такое заявление сделал бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший в интервью подкасту Full Send.

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