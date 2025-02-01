Актер Юра Борисов устал от шумихи вокруг «Оскара»

Так актер заявил сам, отметив, что старается от этого абстрагироваться Актер Юра Борисов, первый номинированный на премию «Оскар» российский артист, признался в усталости от повышенного внимания к его персоне и фильму «Анора».
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