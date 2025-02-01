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Петербургский дневник

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Актер Юра Борисов устал от шумихи вокруг «Оскара»

Актер Юра Борисов устал от шумихи вокруг «Оскара»

Так актер заявил сам, отметив, что старается от этого абстрагироваться Актер Юра Борисов, первый номинированный на премию «Оскар» российский артист, признался в усталости от повышенного внимания к его персоне и фильму «Анора».

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