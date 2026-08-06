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Geely раскрыла российские цены и комплектации гибридного кроссовера EX5 EM-R

Geely раскрыла российские цены и комплектации гибридного кроссовера EX5 EM-R

Компания Geely объявила стоимость и комплектации новой версии гибридного кроссовера EX5 EM-R для российского рынка.

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