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Два человека погибли при обрушении крыши на территории ИК №5 в Нижнем Тагиле

Два человека погибли при обрушении крыши на территории ИК №5 в Нижнем Тагиле

   20 июля днём во время ремонта кровли, на которой находились четверо рабочих произошло обрушение. В результате падения крыши один рабочий погиб, второй доставлен в больницу, третий не пострадал.

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