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По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран

По кирпичику: к БРИКС присоединились пять новых стран

1 января председательство в БРИКС перешло к России. С началом этого года к объединению, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, присоединяются еще пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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