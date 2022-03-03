Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

CHL отменила молодежную Суперсерию Россия – Канада. Формат импорт-драфта будет объявлен позднее

Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодежной Суперсерии с Россией. «В дополнение к поддержке мер, объявленных ИИХФ и Федерацией хоккея Канады, запрещающих России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, Канадская хоккейная лига объявляет об отмене Canada Russia Series-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх