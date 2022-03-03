CHL отменила молодежную Суперсерию Россия – Канада. Формат импорт-драфта будет объявлен позднее

Канадская хоккейная лига объявила об отмене молодежной Суперсерии с Россией. «В дополнение к поддержке мер, объявленных ИИХФ и Федерацией хоккея Канады, запрещающих России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, Канадская хоккейная лига объявляет об отмене Canada Russia Series-2022.
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