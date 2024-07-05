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Daily Mail: покупка шоколада маленькими плитками снижает риск развития диабета

Daily Mail: покупка шоколада маленькими плитками снижает риск развития диабета

Покупка кондитерских изделий в маленьких объемах, отказ от сладких напитков, потребление овощей и комбинирование фруктов с клетчаткой (например, овсяными хлопьями) снижает риск развития сахарного диабета второго типа.

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