Daily Mail: покупка шоколада маленькими плитками снижает риск развития диабета

Покупка кондитерских изделий в маленьких объемах, отказ от сладких напитков, потребление овощей и комбинирование фруктов с клетчаткой (например, овсяными хлопьями) снижает риск развития сахарного диабета второго типа.
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