Ученые выяснили, как плохая экология влияет на течение коронавируса COVID-19

Испанские ученые из Университета Помпеу Фабра и Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что воздействие загрязняющих воздух микрочастиц связано с повышенным риском стойких симптомов коронавирусной инфекции, известных как долгий или затяжной ковид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии