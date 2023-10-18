Орловские силовики окружили здание бизнес-центра в Орле

Сегодня, 18 октября, в центре Орла в районе улицы Полесской и Октябрьской можно заметить несколько автомобилей Управления Росгвардии с мигалками и силовиков, которые окружили здание бизнес-центра «Банковский», расположенный на Полесской.
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