В Гомеле состоялась церемония награждения от лица председателя центрального совета БФСО ´Динамо´, приуроченная к празднованию 101-летия со дня образования Белорусского физкультурно-спортивного обществаЗаместитель председателя Гомельской областной организационной структуры БФСО ´Динамо´ Сергей Анатольевич Бортновский поздравил коллектив областной ст .
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