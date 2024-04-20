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В Гомеле состоялась церемония награждения от лица председателя центрального совета БФСО ´Динамо´, приуроченная к празднованию...

В Гомеле состоялась церемония награждения от лица председателя центрального совета БФСО ´Динамо´, приуроченная к празднованию...

В Гомеле состоялась церемония награждения от лица председателя центрального совета БФСО ´Динамо´, приуроченная к празднованию 101-летия со дня образования Белорусского физкультурно-спортивного обществаЗаместитель председателя Гомельской областной организационной структуры БФСО ´Динамо´ Сергей Анатольевич Бортновский поздравил коллектив областной ст .

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