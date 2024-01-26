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Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

Журналистка USA Today Кристин Бреннан поделилась в социальной сети X информацией о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой 29 января 2024 года.

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