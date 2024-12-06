«Имитация в виде Орешника», — смешной момент от Маркова в эфире Первого Севастопольского.Кого слушать? Маркова или Путина?Вспомнилось:«Товарищ Рабинович, — говорит секретарь на заседании партбюро, — у вас есть мнение по этому вопросу?— У меня есть мнение, но я с ним не согласен!»Читать подробнее+видео>>> .