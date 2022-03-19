Польская колонизация Белоруссии и Литвы

О зависимом положении Великого княжества Литовского в Речи Посполитой В современной учебной литературе по истории Беларуси делается акцент на отстаивании государственной самостоятельности Великого княжества Литовского (ВКЛ) в Речи Посполитой.
О зависимом положении Великого княжества Литовского в Речи Посполитой В современной учебной литературе по истории Беларуси делается акцент на отстаивании государственной самостоятельности Великого княжества Литовского (ВКЛ) в Речи Посполитой.
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