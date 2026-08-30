В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян ушел в раздевалку во время матча: «Он сходил в туалет, а затем вернулся»

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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате опроверг сообщения о том, что Арсен Захарян устроил демарш во время матча 3-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:1).