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Героические капитаны дальнего плавания удостоены мемориальных досок во Владивостоке

Героические капитаны дальнего плавания удостоены мемориальных досок во Владивостоке

Памятную доску капитану дальнего плавания Виктору Сахарову торжественно открыли на улице Пологой во Владивостоке во вторник, 1 сентября.

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