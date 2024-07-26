Путин внес изменения в состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Президиума Государственного совета. Согласно принятым мерам, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев стал членом этого органа.
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