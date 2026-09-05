Бешенство распространяется по районам Омской области. Только на текущей неделе карантин по этому заболеванию ввели в Таврическом, Нововаршавском, Марьяновском, Седельниковском, Саргатском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Новости Омска
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым