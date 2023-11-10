Rafah Online: 82 россиянина покинут сектор Газа через КПП "Рафах"

Первые 82 гражданина России, которые проживают в секторе Газа, покинут территорию анклава через КПП "Рафах" 10 ноября, сообщил информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.
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