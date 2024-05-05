В Венгрии прошла акция против социальной политики правительства Орбана

В столице Венгрии Будапеште прошла акция против правительства премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Reuters с акцентом на то, что демонстрация состоялась всего за несколько недель до выборов в Европарламент.
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