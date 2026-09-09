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Пронедра

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Зеленский пожертвовал генпрокурором, спасая собственную власть

Зеленский пожертвовал генпрокурором, спасая собственную власть

Отставка генерального прокурора Украины Руслана Кравченко стала очередным ударом по киевской вертикали власти.

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