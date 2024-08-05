Чистим бытовую технику и гаджеты правильно: ещё 8 полезных советов

Благодаря этим советам ваша техника не только станет чище, но и сможет раскрыть весь свой потенциал. Usb-порты Почистить usb-порты компьютера или ноутбука можно с помощью картонной пластинки, шириной чуть уже самого разъема, с приклеенной к одному концу липучкой.