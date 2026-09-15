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Пятый канал

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«Не Лерчек виновата, а люди»: Донцова объяснила недоверие к болезни блогера

«Не Лерчек виновата, а люди»: Донцова объяснила недоверие к болезни блогера

Писательница Дарья Донцова высказалась на тему того, почему некоторая часть аудитории сомневается в онкологии блогера Валерии Чекалиной, более известной под творческим псевдонимом Лерчек.

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