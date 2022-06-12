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Оружие Топкапы

Оружие Топкапы

В мире есть много музеев, в которых собрано и хранится старинное оружие. Один, например, Музей армии в Париже чего стоит – бродить по нему можно часами.

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