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Посмотрите в зеркало: какой из четырех типов старения лица у вас и как продлить молодость

Посмотрите в зеркало: какой из четырех типов старения лица у вас и как продлить молодость

В погоне за вечной молодостью не жалко и потратиться на дорогой крем от морщин. Но что, если в том месте, куда он активно наносится, их и не будет? Допустим, вместо уголков глаз морщины соберутся на лбу или вместо них появятся брыли.

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