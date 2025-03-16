Николай БОЛЬШАКОВ Литовские наёмники на Украине не хотят больше воевать, они мечтают вернуться домой, пишет издание LRT о тяжкой судьбе граждан Литвы, отправившихся повоевать за идеалы украинского неонацизма.
LRT: Литовские наёмники в рядах ВСУ деморализованы и хотят домой
Комментарии
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Вадим Лебедев
Прибалты... прославляют нацистов - уничтожить.
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12 час.
Анастасия Гончарова
эту падаль только уничтожать ,а территории их вернуть в состав России , и конечно же только без этого всего говнища💩🦨🐀! !!
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11 час.
ЕВ
Елена Витушко
Нет уж!!! Пусть воюют, чтобы больше не тявкали на Россию. Шавки!
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2 час.
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