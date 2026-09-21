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35 “Disturbing” Secrets About The Food Industry That The Public Has No Clue About, Straight From Employees

35 “Disturbing” Secrets About The Food Industry That The Public Has No Clue About, Straight From Employees

"I worked at a fine-dining restaurant in Seattle. There were dead mice clogging dish sinks, a pipe from the upstairs bathroom toilet dripping onto the flat-top grill.

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