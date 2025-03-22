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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Кац: «Пистонс» набирают 128,6 очка за 100 владений после пост-апов Каннингема»

«Пост-ап не умер. Он просто эволюционировал.  Это современный способ доминировать спиной к кольцу: используй пост-ап против более низкого игрока, спровоцируй дабл-тим, а затем используй второго защитника, чтобы перевести мяч на периметр и создать открытые трехочковые броски.

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