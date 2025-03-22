Фред Кац: «Пистонс» набирают 128,6 очка за 100 владений после пост-апов Каннингема»

«Пост-ап не умер. Он просто эволюционировал. Это современный способ доминировать спиной к кольцу: используй пост-ап против более низкого игрока, спровоцируй дабл-тим, а затем используй второго защитника, чтобы перевести мяч на периметр и создать открытые трехочковые броски.