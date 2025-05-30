Югорский либерал-демократ использует тюменский парламент как трамплин в думу ХМАО. Инсайд

Координатор ЛДПР в ХМАО Евгений Данников, которого поддерживают в центральном аппарате партии, вскоре получит мандат в Тюменской облдуме, оставленный ушедшим в Госдуму лидером уральских либерал-демократов Владимиром Сысоевым.
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