НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Симеоне лег лицом на газон после промаха Рикельме в добавленное время игры с «Интером» при счете 2:1

Симеоне лег лицом на газон после промаха Рикельме в добавленное время игры с «Интером» при счете 2:1

Испанский клуб проводит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». В дополнительное время ко второму тайму при счете 2:1 в пользу «Атлетико» Родриго Рикельме не использовал возможность для того, что забить гол, нанеся удар выше ворот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх