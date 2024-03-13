Симеоне лег лицом на газон после промаха Рикельме в добавленное время игры с «Интером» при счете 2:1

Испанский клуб проводит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера». В дополнительное время ко второму тайму при счете 2:1 в пользу «Атлетико» Родриго Рикельме не использовал возможность для того, что забить гол, нанеся удар выше ворот.