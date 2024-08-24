Невеш красиво ворвался в Лигу 1 👏 Жоау отдал уже 4 голевые передачи за 2 матча. За последние 20 сезонов чемпионата Франции такого не делал никто.
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Невеш красиво ворвался в Лигу 1 👏 Жоау отдал уже 4 голевые передачи за 2 матча. За последние 20 сезонов чемпионата Франции такого не делал никто.
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