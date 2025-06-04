Госдеп: США не хотят затягивания переговоров по Украине на год

США не хотят, чтобы процесс переговоров по урегулированию ситуации на Украине затягивался на годы. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС «Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч.