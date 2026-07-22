Доцент Балынин: незначительное превышение дохода не лишает единого пособия

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (сокращённо его часто называют единым пособием) могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели, с учётом ряда установленных требований.
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