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Доцент Балынин: незначительное превышение дохода не лишает единого пособия

Доцент Балынин: незначительное превышение дохода не лишает единого пособия

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (сокращённо его часто называют единым пособием) могут получить семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учёт до 12-й недели, с учётом ряда установленных требований.

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