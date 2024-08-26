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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймплей новых «Героев», провал Concord, тестирование Deadlock, что известно о Half-Life 3...

Геймплей новых «Героев», провал Concord, тестирование Deadlock, что известно о Half-Life 3...

Геймплей новых «Героев», провал Concord, тестирование Deadlock, что известно о Half-Life 3…Появились первые подробности и геймплей Heroes of Might & Magic: Olden Era; блогер Gabe Follower собрал всё что известно о новой Half-Life; в Steam появилась страница свежего MOBA-шутера Valve Deadlock; BioWare продемонстрировала игровой процесс Dragon Age: The Veilguard за прокаченного героя; авторы Blasphemous выкатили трейлер своего следующего проекта The Stone of Madness; источник#Steam #Valve.

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